***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.10.2019 17:57
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFBE1927 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 109
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBE1927
Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.782.004
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2019
Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 84.782.004
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 17 Haziran 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 17 Haziran 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE1927 ISIN kodlu 109 gün vadeli 84.782.004 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790501
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