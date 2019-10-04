***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBE1927 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 109Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBE1927Satışa Başlanma Tarihi 14.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 14.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.782.004Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2019Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 84.782.004Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 17 Haziran 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 17 Haziran 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE1927 ISIN kodlu 109 gün vadeli 84.782.004 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790501BIST