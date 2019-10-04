***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.10.2019 17:58
minal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790502
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
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5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,16
|Açılış
|: 275,47
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71