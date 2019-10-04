***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.10.2019 18:00
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFBE1935 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,7500
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,6434
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFBE1935
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 295.462.238
İhraç Fiyatı 0,95233
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 04.10.2019
Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 295.462.238
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 11 Temmuz 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 12 Temmuz 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE1935 ISIN kodlu 84 gün vadeli 295.462.238 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790506
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