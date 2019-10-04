***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBE1935 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 04.10.2019Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,7500Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,6434Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFBE1935Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 12.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 295.462.238İhraç Fiyatı 0,95233Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.10.2019Kayıt Tarihi 03.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 295.462.238Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 11 Temmuz 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 12 Temmuz 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE1935 ISIN kodlu 84 gün vadeli 295.462.238 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (04.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790506BIST