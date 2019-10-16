***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.10.2019 12:31
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.-DÜZELTME-
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ISIN kodu düzeltilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBA1962
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 69.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
-Finansman bonosunun ISIN kodu güncellenmiştir.- İlgi: 09.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 25.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarihli ve 2019/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 56 gün vadeli 69.000.000 TL nominal değerdeki VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 16.10.2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793461
BIST
13:3093.751
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -1.506,21
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
13:305,9007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0161
|Açılış
|: 5,9030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8834
13:306,5126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0177
|Açılış
|: 6,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4930
13:30281,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,65