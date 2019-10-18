***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBE1992 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.10.2019Vade (Gün Sayısı) 42Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBE1992Satışa Başlanma Tarihi 06.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.450.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.10.2019Kayıt Tarihi 17.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 121.450.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızca 06 Eylül 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE1992 ISIN kodlu 42 gün vadeli 121.450.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (18.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793950BIST