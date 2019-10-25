***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBE1984 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.10.2019Vade (Gün Sayısı) 57Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBE1984Satışa Başlanma Tarihi 28.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 28.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 29.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 133.927.986Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.10.2019Kayıt Tarihi 24.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.10.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 133.927.986Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 29 Ağustos 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 29 Ağustos 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBE1984 ISIN kodlu 57 gün vadeli 133.927.986 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (25.10.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794827BIST