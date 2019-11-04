***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.11.2019 17:49
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK ve Borsa Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 15.11.2019
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 25.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarihli ve 2019/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 175 gün vadeli 300.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796408
BIST
18:05100.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 1.625,06
|Açılış
|: 99.267
|
|Önceki Kapanış
|: 98.463
|
100.441
En Düşük
99.144
18:055,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0261
|Açılış
|: 5,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7110
|
5,7407
En Düşük
5,6838
18:056,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0102
|Açılış
|: 6,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3700
|
6,3990
En Düşük
6,3455
18:05278,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,25
|Açılış
|: 278,15
|
|Önceki Kapanış
|: 277,90
|
278,41
En Düşük
276,01
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|5,04
|13.117.282
|% 20,00
|
|KLMSN
|17,35
|74.688.598
|% 19,99
|
|QNBFL
|31,44
|591.566
|% 15,00
|
|GLBMD
|1,24
|1.992.533
|% 14,81
|
|ALKA
|4,36
|19.895.062
|% 8,73
|
|DOKTA
|36,50
|764.052
|% -15,31
|
|INFO
|4,85
|11.128
|% -11,01
|
|MSGYO
|1,53
|30.427.315
|% -10,00
|
|TKURU
|9,58
|85.761
|% -9,96
|
|AVHOL
|1,65
|1.699.465
|% -8,84
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|ASELS
|18,87
|355.253.135
|% 2,61
|
|FENER
|17,00
|332.187.652
|% 2,10
|
|GARAN
|9,47
|331.483.217
|% 2,05
|
|SASA
|6,32
|313.682.565
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,25
|299.949.655
|% 4,65
|
|ISFIN
|2,68
|295.734.363
|% 3,08
|
|PETKM
|3,51
|267.842.319
|% 2,33
|
|THYAO
|11,83
|868.037.593
|% 2,25
|
|VAKFN
|1,49
|100.941.798
|% -6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3757
|7,4127
|% 0,19
|
|Frank
|5,7849
|5,8198
|% 0,32
|
|Riyal
|1,5239
|1,5316
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.509
|1.510
|-4,83
|
|Altın Gr.
|278
|278
|0,21
|
|Cumhuriyet
|1.836
|1.863
|-8,00
|
|Tam
|1.828
|1.874
|-6,23
|
|Yarım
|883
|906
|-3,02
|
|Çeyrek
|443
|453
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,69
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2160, 32 artarak (% 1.78 ) 123, 426
-
17:57XU100
Endeks 100, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 5, 912.00 milyon TL de
-
17:57MNDRS
Yüzde 5.75 oranında artışla 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 577, 507 adet işlem
-
17:56SAYAS
Yüzde 12.07 oranında artışla 1.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 311 adet işlem
-
17:55ALKIM
Yüzde 6.55 oranında artışla 32.20 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 302 adet işlem