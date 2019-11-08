***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.11.2019 20:31
08.11.2019 10,5479 4.465.022,69 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 42.330.916 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 16 Mayıs 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 10-13-14-15 Mayıs 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK1911 ISIN kodlu 175 gün vadeli 42.330.916 TL nominal değerli finansman bonosunun Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda yer alan esaslara göre yıllık getiri oranı hesaplanmış olup, ilgili kıymetin anapara ve kupon ödemesi bugün (08.11.2019) itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797828
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
18:055,7653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0179
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7718
En Düşük
5,7385
18:056,3535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0027
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
18:05270,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,85
|Açılış
|: 270,54
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3443
|7,3811
|% 0,02
|
|Frank
|5,7533
|5,7880
|% -0,02
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.460
|-8,58
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,82
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,05
|
|B. Petrol
|62,62
|62,62
|0,33
|