***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









08.11.2019 10,5479 4.465.022,69 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.11.2019 07.11.2019 08.11.2019 42.330.916 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 16 Mayıs 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 10-13-14-15 Mayıs 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK1911 ISIN kodlu 175 gün vadeli 42.330.916 TL nominal değerli finansman bonosunun Sermaye Piyasası Aracı Notu'nda yer alan esaslara göre yıllık getiri oranı hesaplanmış olup, ilgili kıymetin anapara ve kupon ödemesi bugün (08.11.2019) itibarıyla gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797828BIST