***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.11.2019 17:41
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFBK1945 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,0000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,1469
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFBK1945
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 708.739.162
İhraç Fiyatı 0,96235
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.11.2019
Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 708.739.162
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 22 Ağustos 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 19-20-21 Ağustos 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK1945 ISIN kodlu 84 gün vadeli 708.739.162 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.11.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799208
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