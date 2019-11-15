***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBK1945 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.11.2019Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,0000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,1469Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFBK1945Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 19.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 21.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 708.739.162İhraç Fiyatı 0,96235Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.11.2019Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 708.739.162Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 22 Ağustos 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 19-20-21 Ağustos 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK1945 ISIN kodlu 84 gün vadeli 708.739.162 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.11.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799208BIST