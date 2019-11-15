***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.11.2019 17:42
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFBK1929 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,8216
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFBK1929
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 92.623.347
İhraç Fiyatı 0,90263
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 15.11.2019
Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 92.623.347
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 23 Mayıs 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 20-21-22 Mayıs 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK1929 ISIN kodlu 175 gün vadeli 92.623.347 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.11.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799210
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