***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBK1929 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 15.11.2019Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,8216Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFBK1929Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 92.623.347İhraç Fiyatı 0,90263Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.11.2019Kayıt Tarihi 14.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 92.623.347Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 23 Mayıs 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 20-21-22 Mayıs 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK1929 ISIN kodlu 175 gün vadeli 92.623.347 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (15.11.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799210BIST