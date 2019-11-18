***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Yurtiçinde Halka Arz Edilen TÜFE'ye Endeksli Vakıfbank Tahvilinin 2. Kupon İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Özel Sektör TahviliVadesi 22.05.2020Vade (Gün Sayısı) 371Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRSVKFB52028Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 15.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 17.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.113.062İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 5,7945 122.441,38 Evet2 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 5,6096 118.534,32 Evet3 17.02.2020 14.02.2020 17.02.20204 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 08.05.2019, 16.05.2019 ve 19.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 371 gün vadeli TÜFE'ye endeksli değişken faiz kupon ödemeli 2.113.062 Türk Lirası nominal değerdeki özel sektör tahvilinin 2. kupon ödemesi, Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.11'ncü maddesindeki esaslara göre %5,6096 olarak hesaplanmış olup, ilgili kupon ödemesi bugün (18.11.2019) gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799489BIST