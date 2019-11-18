***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.11.2019 17:47
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçinde Halka Arz Edilen TÜFE'ye Endeksli Vakıfbank Tahvilinin 2. Kupon İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 371
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRSVKFB52028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.05.2019
Vade Başlangıç Tarihi 17.05.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.113.062
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 19.08.2019 16.08.2019 19.08.2019 5,7945 122.441,38 Evet
2 18.11.2019 15.11.2019 18.11.2019 5,6096 118.534,32 Evet
3 17.02.2020 14.02.2020 17.02.2020
4 22.05.2020 21.05.2020 22.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 08.05.2019, 16.05.2019 ve 19.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 371 gün vadeli TÜFE'ye endeksli değişken faiz kupon ödemeli 2.113.062 Türk Lirası nominal değerdeki özel sektör tahvilinin 2. kupon ödemesi, Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.11'ncü maddesindeki esaslara göre %5,6096 olarak hesaplanmış olup, ilgili kupon ödemesi bugün (18.11.2019) gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799489
BIST