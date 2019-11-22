***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBK1994 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 22.11.2019Vade (Gün Sayısı) 39Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBK1994Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.200.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.11.2019Kayıt Tarihi 21.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.200.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14 Ekim 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 14 Ekim 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK1994 ISIN kodlu 39 gün vadeli 40.200.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (22.11.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800158BIST