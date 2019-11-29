***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBK1986 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 29.11.2019Vade (Gün Sayısı) 49Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBK1986Satışa Başlanma Tarihi 10.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 73.928.925Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 29.11.2019Kayıt Tarihi 28.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.11.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 73.928.925Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 11 Ekim 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 11 Ekim 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBK1986 ISIN kodlu 49 gün vadeli 73.928.925 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (29.11.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801027BIST