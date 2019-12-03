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***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.12.2019 17:41
GÜNCEL HABERLER



***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB32027 ISIN Kodlu TLREF'e Endeksli Borçlanma Aracı İhracının 1. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB32027
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 05.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 06.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 2

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.12.2019 02.12.2019 03.12.2019 3,8079 3.807.900 Evet
2 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen, 179 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli VakıfBank finansman bonosunun 1. Kupon ödemesi 03.12.2019 itibarıyla gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801565


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FONET 5,56 54.972.645 % 19,83  
YUNSA 10,40 104.072.848 % 19,54  
SMART 8,31 155.715.601 % 17,04  
MAALT 32,80 18.589.579 % 15,17  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4587 7,4961 % 0,61  
Frank 5,8084 5,8434 % 0,66  
Riyal 1,5295 1,5371 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.480 1.480 16,74  
Altın Gr. 274 274 3,40  
Cumhuriyet 1.805 1.833 16,00  
Tam 1.797 1.842 17,08  
Yarım 869 891 8,26  
Çeyrek 436 445 4,13  
Gümüş.Ons 17,12 17,17 0,24  
Gümüş Gr. 3,17 3,17 0,05  
B. Petrol 60,99 60,99 0,07  
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