***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBA1962 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 11.12.2019Vade (Gün Sayısı) 56Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBA1962Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 69.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.12.2019Kayıt Tarihi 10.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 69.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 15 Ekim 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 16 Ekim 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA1962 ISIN kodlu 56 gün vadeli 69.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (11.12.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803054BIST