***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 20.03.2020Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,9000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,3419Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB32068Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.902.302İhraç Fiyatı 0,97157Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi : 04.12.2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 20.03.2020 vadeli 98 günlük 200 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 09-10-11 Aralık 2019 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 09-10-11 Aralık 2019 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803218BIST