***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBA1913 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.12.2019Vade (Gün Sayısı) 175Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,7500Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,1012Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFBA1913Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 77.710.029İhraç Fiyatı 0,90165Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.12.2019Kayıt Tarihi 12.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 77.710.029Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 20 Haziran 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 17-18-19 Haziran 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA1913 ISIN kodlu 175 gün vadeli 77.710.029 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (13.12.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803411BIST