***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBA1996 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.12.2019Vade (Gün Sayısı) 43Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBA1996Satışa Başlanma Tarihi 08.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 08.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 11.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.046.328Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.12.2019Kayıt Tarihi 23.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 79.046.328Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 11 Kasım 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 11 Kasım 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA1996 ISIN kodlu 43 gün vadeli 79.046.328 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.12.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805004BIST