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***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.12.2019 16:58
GÜNCEL HABERLER



***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFBA19A6 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.12.2019
Vade (Gün Sayısı) 41
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFBA19A6
Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.12.2019
Kayıt Tarihi 23.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.12.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 79.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 13 Kasım 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 13 Kasım 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA19A6 ISIN kodlu 41 gün vadeli 79.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.12.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805005


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FONET 8,21 87.257.014 % 16,12  
ISBTR 25.300,00 783.701 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.332.147 % 14,99  
SEKFK 5,24 5.856.351 % 14,91  
MNDRS 1,41 107.917.070 % 13,71  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6795 7,7181 % 0,03  
Frank 6,0350 6,0714 % -0,02  
Riyal 1,5807 1,5886 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.491 1.491 4,98  
Altın Gr. 285 285 0,87  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,59 17,62 0,17  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,03  
B. Petrol 66,75 66,75 0,36  
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