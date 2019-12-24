***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBA19A6 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 24.12.2019Vade (Gün Sayısı) 41Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBA19A6Satışa Başlanma Tarihi 12.11.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2019Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 79.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.12.2019Kayıt Tarihi 23.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 79.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 13 Kasım 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 13 Kasım 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA19A6 ISIN kodlu 41 gün vadeli 79.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.12.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805005BIST