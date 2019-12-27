***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBA1954 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 27.12.2019Vade (Gün Sayısı) 74Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBA1954Satışa Başlanma Tarihi 11.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 11.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 14.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.790.705Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 27.12.2019Kayıt Tarihi 26.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.790.705Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 14 Ekim 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 14 Ekim 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA1954 ISIN kodlu 74 gün vadeli 30.790.705 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (27.12.2019) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805638BIST