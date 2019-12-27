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***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.12.2019 18:02
GÜNCEL HABERLER



***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK ve Borsa Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi: 09.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 25.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarihli ve 2019/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 91 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805642


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 180,30 15.035.165 % 14,99  
INFO 6,99 253.355 % 14,97  
ISGYO 1,54 457.023.789 % 13,24  
HDFGS 2,49 127.001.349 % 12,16  
CMBTN 42,10 4.614.822 % 11,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7770 7,8160 % 1,11  
Frank 6,0945 6,1312 % 1,23  
Riyal 1,5829 1,5909 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.513 1.513 1,40  
Altın Gr. 290 290 1,76  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,86 17,91 -0,04  
Gümüş Gr. 3,43 3,44 0,02  
B. Petrol 68,08 68,08 0,17  
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