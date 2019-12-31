***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFBA1921 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 31.12.2019Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVKFBA1921Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 116.776.325Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 31.12.2019Kayıt Tarihi 30.12.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 31.12.2019Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 116.776.325Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 02 Ekim 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 01 Ekim 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFBA1921 ISIN kodlu 91 gün vadeli 116.776.325 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (31.12.2019) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/806174BIST