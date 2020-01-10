***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVKFB12011 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.06.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.01.2020Vade (Gün Sayısı) 247Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,2500Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,0304Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB12011Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 29.04.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2019Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.148.239İhraç Fiyatı 0,86914Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.01.2020Kayıt Tarihi 09.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.148.239Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 07 Mayıs 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 29-30 Nisan ve 02-03-06 Mayıs 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12011 ISIN kodlu 247 gün vadeli 6.148.239 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (10.01.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811868BIST