***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.01.2020 17:41
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin SPK ve Borsa Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 25.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarihli ve 2019/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulmuştu. Bu kapsamda 105 gün vadeli 400.000.000 TL nominal değerli finansman bonolarının ihraç ve halka arz edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812161
BIST
18:05120.249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 1.585,33
|Açılış
|: 119.595
|
|Önceki Kapanış
|: 118.664
|
120.900
En Düşük
119.595
18:055,8731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 5,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8790
|
5,8797
En Düşük
5,8517
18:056,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,5260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5432
En Düşük
6,5076
18:05292,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -2,12
|Açılış
|: 292,74
|
|Önceki Kapanış
|: 294,87
|
295,32
En Düşük
291,38
BIST En Aktif Hisseler
|HLGYO
|1,50
|100.070.996
|% 20,00
|
|HUBVC
|25,24
|106.728.274
|% 19,96
|
|RYGYO
|6,31
|114.999.856
|% 19,96
|
|YUNSA
|13,30
|149.179.836
|% 19,93
|
|RYSAS
|6,88
|140.666.968
|% 19,86
|
|INFO
|6,50
|26.773
|% -7,01
|
|ATAGY
|4,17
|13.947.521
|% -5,66
|
|ITTFH
|3,40
|168.571.669
|% -5,29
|
|NIBAS
|5,00
|98.833
|% -5,12
|
|VKING
|3,50
|1.429.700
|% -4,89
|
|THYAO
|14,84
|2.470.869.195
|% 3,06
|
|PETKM
|4,09
|1.497.070.929
|% 4,60
|
|HALKB
|6,60
|726.105.936
|% 2,01
|
|KRDMD
|2,97
|689.090.314
|% 4,58
|
|ASELS
|22,92
|536.144.828
|% 0,97
|
|PETKM
|4,09
|1.497.070.929
|% 4,60
|
|EKGYO
|1,58
|499.624.218
|% 3,95
|
|KRDMD
|2,97
|689.090.314
|% 4,58
|
|ALBRK
|1,72
|332.145.619
|% 1,18
|
|THYAO
|14,84
|2.470.869.195
|% 3,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6043
|7,6424
|% -0,60
|
|Frank
|6,0229
|6,0592
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5606
|1,5684
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-9,36
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|1.951
|1.966
|-20,00
|
|Tam
|1.934
|1.983
|-12,07
|
|Yarım
|935
|959
|-5,84
|
|Çeyrek
|469
|480
|-2,92
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,44
|64,44
|-0,54
|
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