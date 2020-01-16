***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.01.2020 15:56
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB72023
Satışa Başlanma Tarihi 16.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 553.336.896
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
İlgi: 09.08.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızın 25.000.000.000 TL borçlanma araçları ihraç tavanı başvurusunun onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.08.2019 tarihli ve 2019/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayımlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 175 gün vadeli 553.336.896 TL nominal değerdeki VakıfBank finansman bonosunun ihraç edilebilmesi için çalışmalara başlanılmış olup, söz konusu kıymet ile ilgili talep toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Kıymetin müşteri hesaplarına virmanı 17.01.2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813186
BIST