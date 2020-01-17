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***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.01.2020 17:05
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***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVKFB12060 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 93
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB12060
Satışa Başlanma Tarihi 15.10.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 349.042.311
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.01.2020
Kayıt Tarihi 16.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 349.042.311
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 15 Ekim 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 16 Ekim 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12060 ISIN kodlu 93 gün vadeli 349.042.311 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (17.01.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813409


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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BNTAS 3,87 421.706.816 % 16,22  
DERIM 9,20 25.085.609 % 16,02  
GEDIK 8,13 11.253.988 % 14,99  
QNBFB 67,60 134.037.765 % 14,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6619 7,7003 % 0,36  
Frank 6,0599 6,0964 % 0,23  
Riyal 1,5655 1,5734 % 0,60  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.557 1.557 2,96  
Altın Gr. 295 295 2,26  
Cumhuriyet 1.948 1.977 11,00  
Tam 1.941 1.989 13,66  
Yarım 938 962 6,61  
Çeyrek 471 481 3,30  
Gümüş.Ons 18,00 18,05 0,06  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 64,92 64,92 0,30  
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