***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları AçıklamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 200.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 10.07.2020Vade (Gün Sayısı) 168Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,800Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0598Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB72015Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 241.255.099İhraç Fiyatı 0,95684Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalarİlgi : 15.01.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 10.07.2020 vadeli 168 günlük 200 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 20-21-22 Ocak 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 20-21-22 Ocak 2020 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814167BIST