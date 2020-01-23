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***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.01.2020 17:33
GÜNCEL HABERLER



***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 200.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 168
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,800
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,0598
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB72015
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 241.255.099
İhraç Fiyatı 0,95684
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi : 15.01.2020 tarihli açıklamamız. Bankamızca 10.07.2020 vadeli 168 günlük 200 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 20-21-22 Ocak 2020 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 20-21-22 Ocak 2020 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814167


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HUBVC 44,56 60.699.749 % 19,98  
NATEN 19,53 209.397.118 % 19,96  
ULUSE 31,76 4.962.051 % 19,94  
SILVR 3,19 35.959.507 % 19,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7634 7,8023 % 0,13  
Frank 6,1026 6,1393 % 0,18  
Riyal 1,5792 1,5871 % 0,37  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.564 1.565 5,63  
Altın Gr. 299 299 2,09  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,79 17,83 -0,03  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,01  
B. Petrol 61,79 61,79 -1,42  
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