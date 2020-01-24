***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.01.2020 17:32
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVKFB120B1 ISIN kodlu T. Vakıflar Bankası T.A.O. Finansman Bonolarının İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 44
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVKFB120B1
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 69.180.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.01.2020
Kayıt Tarihi 23.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 69.180.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 11 Aralık 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 11 Aralık 2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB120B1 ISIN kodlu 112 gün vadeli 69.180.000 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.01.2020) vadesi gelmiş olup itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814392
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