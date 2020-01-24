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***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.01.2020 17:33
GÜNCEL HABERLER


u Karar Tarihi 04.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 600.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,5000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,1426
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFB12045
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.10.2019
Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 570.352.161
İhraç Fiyatı 0,96022
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.01.2020
Kayıt Tarihi 23.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 570.352.161
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 03 Ekim 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 30 Eylül ve 01-02 Ekim 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12045 ISIN kodlu 112 gün vadeli 570.352.161 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.01.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814393


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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OZGYO 2,08 271.519.983 % 19,54  
YUNSA 16,31 183.020.842 % 15,76  
DGKLB 2,09 351.671.510 % 15,47  
GYHOL 23,40 1.305.304 % 14,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7423 7,7811 % -0,30  
Frank 6,0960 6,1327 % -0,06  
Riyal 1,5797 1,5876 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.573 1.573 10,80  
Altın Gr. 301 301 2,70  
Cumhuriyet 1.974 2.004 10,00  
Tam 1.965 2.014 6,47  
Yarım 950 974 3,13  
Çeyrek 476 487 1,56  
Gümüş.Ons 18,05 18,09 0,28  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,05  
B. Petrol 60,95 60,95 -1,09  
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