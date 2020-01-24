***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









u Karar Tarihi 04.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 25.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 600.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 24.01.2020Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,5000Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,1426Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFVKFB12045Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 30.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 02.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 570.352.161İhraç Fiyatı 0,96022Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.01.2020Kayıt Tarihi 23.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 570.352.161Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 03 Ekim 2019 tarihli açıklamamız. Bankamızca 30 Eylül ve 01-02 Ekim 2019 tarihlerinde ihracı gerçekleştirilen TRFVKFB12045 ISIN kodlu 112 gün vadeli 570.352.161 TL nominal değerli finansman bonosunun bugün itibarıyla (24.01.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814393BIST