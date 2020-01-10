***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
10.01.2020 18:57
***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber kapsamında geri alınacak paylar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber kapsamında özellikli çalışanlara pay verilmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2020
Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000
Ek Açıklamalar
Bankamız yönetim kurulunun 10 Ocak 2020 tarihli kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak azami 500.000 TL tutarında Bankamız D Grubu hisse senedi geri alımının yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811943
BIST
18:05118.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 673,25
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
119.140
En Düşük
117.701
18:055,8701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 5,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8612
18:056,5288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,5160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5124
18:05294,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 1,58
|Açılış
|: 294,22
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,93
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|SNGYO
|1,46
|71.793.974
|% 19,67
|
|GYHOL
|9,93
|5.600.172
|% 14,93
|
|MRGYO
|1,31
|108.880.740
|% 14,91
|
|GLBMD
|2,27
|23.959.292
|% 14,65
|
|VKING
|3,68
|3.307.576
|% 14,29
|
|BURVA
|11,75
|1.087.739
|% -5,92
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|MTRYO
|5,40
|26.073
|% -5,26
|
|YBTAS
|3.305,00
|52.983
|% -4,34
|
|ATAGY
|4,42
|9.924.702
|% -4,12
|
|THYAO
|14,40
|2.311.964.645
|% 1,05
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|HALKB
|6,47
|893.314.925
|% 2,86
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|PETKM
|3,91
|714.498.086
|% 0,00
|
|ODAS
|2,43
|1.579.176.601
|% -5,81
|
|ALBRK
|1,70
|490.592.709
|% 3,03
|
|KRDMD
|2,84
|785.428.293
|% 2,90
|
|EKGYO
|1,52
|402.749.763
|% 3,40
|
|IEYHO
|0,69
|152.743.277
|% 6,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6432
|7,6815
|% -0,04
|
|Frank
|6,0084
|6,0445
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5597
|1,5675
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|7,94
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,53
|
|Cumhuriyet
|1.944
|1.973
|-3,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|-2,31
|
|Yarım
|936
|960
|-1,12
|
|Çeyrek
|469
|480
|-0,56
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,04
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|-0,09
|
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