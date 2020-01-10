***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber kapsamında geri alınacak paylarYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber kapsamında özellikli çalışanlara pay verilmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2020Ödenecek Azami Tutar (TL) 500.000Ek AçıklamalarBankamız yönetim kurulunun 10 Ocak 2020 tarihli kararıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu tarafından yayınlanan "Bankalarda İyi Ücretlendirme Uygulamalarına İlişkin Rehber" kapsamında özellikli çalışanlara yapılacak değişken ödemelere ilişkin olarak azami 500.000 TL tutarında Bankamız D Grubu hisse senedi geri alımının yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811943BIST