***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş., 21/11/2019 tarihli kredi derecelendirme raporunda Şirketimiz notunu uzun vadeli (ulusal) AA- ve kısa vadeli (ulusal) A-1 olarak açıklamıştır. İlgili rapor ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799892BIST