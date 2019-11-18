***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Alahattin DURGUN görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799339BIST