***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFASE1912 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 413.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.10.2019Vade (Gün Sayısı) 96Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFASE1912Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2019Satışa Başlanma Tarihi 27.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,94179Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.10.2019Kayıt Tarihi 01.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 100.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 28.06.2019 vade sonu 02.10.2019 olan 96 gün vadeli finansman bonolarının itfası 02.10.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789613BIST