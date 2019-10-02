***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.10.2019 15:33
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFVFASE1912 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 413.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2019
Vade (Gün Sayısı) 96
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFASE1912
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 28.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94179
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.10.2019
Kayıt Tarihi 01.10.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.10.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 100.000.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 28.06.2019 vade sonu 02.10.2019 olan 96 gün vadeli finansman bonolarının itfası 02.10.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789613
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