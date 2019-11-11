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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.11.2019 15:25
GÜNCEL HABERLER

***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFVFASK1914 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 121.600.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 121.600.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 121.600.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.11.2019
Vade (Gün Sayısı) 80
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,10
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFASK1914
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2019
Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.600.000
İhraç Fiyatı 0,96387
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.11.2019
Kayıt Tarihi 08.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2019
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 121.600.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 23.08.2019 vade sonu 11.11.2019 olan 80 gün vadeli finansman bonolarının itfası 11.11.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798028


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KFEIN 8,60 85.608.777 % 15,28  
ISBTR 22.310,00 727.152 % 15,00  
OLMIP 4,92 6.016.808 % 14,95  
GYHOL 7,25 5.956.463 % 11,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4119 7,4490 % 0,90  
Frank 5,7852 5,8200 % 0,55  
Riyal 1,5345 1,5422 % 0,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.462 1.462 3,32  
Altın Gr. 272 272 1,35  
Cumhuriyet 1.806 1.833 7,00  
Tam 1.797 1.842 6,61  
Yarım 869 891 3,20  
Çeyrek 436 446 1,60  
Gümüş.Ons 16,80 16,84 0,00  
Gümüş Gr. 3,13 3,13 0,01  
B. Petrol 61,98 61,98 -0,53  
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