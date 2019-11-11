***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFVFASK1914 Isın Kodlu Bono Ödemesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 121.600.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 121.600.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 121.600.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.11.2019Vade (Gün Sayısı) 80Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,10Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFASK1914Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.05.2019Satışa Başlanma Tarihi 22.08.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 22.08.2019Vade Başlangıç Tarihi 23.08.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 121.600.000İhraç Fiyatı 0,96387Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.11.2019Kayıt Tarihi 08.11.2019 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.11.2019Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 121.600.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 23.08.2019 vade sonu 11.11.2019 olan 80 gün vadeli finansman bonolarının itfası 11.11.2019 tarihinde gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798028BIST