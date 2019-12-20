***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.12.2019 16:51
***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 699.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 174.960.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 174.960.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS32014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 174.960.000
İhraç Fiyatı 0,97476
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 174.960.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 20.12.2019 vade sonu 19.03.2020 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup, 20.12.2019 tarihinde ihraç edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdf
EK: 2 19122019 VFAS FB.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804596
BIST