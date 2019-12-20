***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 699.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 174.960.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 174.960.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.03.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFVFAS32014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 19.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 20.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 174.960.000İhraç Fiyatı 0,97476Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarVakıf Faktoring A.Ş.'nin 174.960.000.-TL nominal değerde vade başlangıcı 20.12.2019 vade sonu 19.03.2020 olan 90 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla talep toplanmış olup, 20.12.2019 tarihinde ihraç edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ.pdfEK: 2 19122019 VFAS FB.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804596BIST