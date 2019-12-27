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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.12.2019 16:45
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Bono İhracı Gerçekleşmesi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 699.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 182.770.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 182.770.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFVFAS42013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.09.2019
Satışa Başlanma Tarihi 26.12.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.12.2019
Vade Başlangıç Tarihi 27.12.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 182.770.000
İhraç Fiyatı 0,97258
Kupon Sayısı 0

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 182.770.000.-TL nominal değerde, vade başlangıcı 27.12.2019 vade sonu 03.04.2020 olan 98 gün vadeli finansman bonolarının yurtiçinde halka arzedilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı için Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 26.12.2019 tarihinde talep toplanmış olup 27.12.2019 tarihinde ihraç edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Isın Kodu.pdf
EK: 2 İHRAÇ BELGESİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805595


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ISGYO 1,54 457.023.789 % 13,24  
HDFGS 2,49 127.001.349 % 12,16  
CMBTN 42,10 4.614.822 % 11,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7696 7,8086 % 1,02  
Frank 6,0923 6,1290 % 1,20  
Riyal 1,5833 1,5912 % 0,44  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.510 1.510 -1,53  
Altın Gr. 289 289 1,15  
Cumhuriyet 1.916 1.945 12,00  
Tam 1.909 1.956 11,92  
Yarım 923 946 5,76  
Çeyrek 463 473 2,88  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 -0,17  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 68,11 68,11 0,20  
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