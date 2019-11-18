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***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.11.2019 12:13
GÜNCEL HABERLER



***VAKFA*** VAKIF FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
YAKUP ŞİMŞEK GENEL MÜDÜR YARD. 18.06.2019 02166001600 yakup.simsek@vakiffaktoring.com.tr - -
SÜLEYMAN EKMEN MÜDÜR 01.05.2005 02166001640 suleyman.ekmen@vakiffaktoring.com.tr - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İBRAHİM BİLGİÇ GENEL MÜDÜR YRD Bankacı
YAKUP ŞİMŞEK GENEL MÜDÜR YRD. Bankacı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799337


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HUBVC 9,42 18.311.504 % 13,49  
MIPAZ 2,20 40.539.953 % 12,24  
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Frank 5,7737 5,8085 % -0,09  
Riyal 1,5264 1,5340 % -0,03  
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Alış Satış %  
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Tam 1.780 1.824 -13,80  
Yarım 860 882 -6,68  
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Gümüş.Ons 16,78 16,80 -0,15  
Gümüş Gr. 3,10 3,10 -0,03  
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