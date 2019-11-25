***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.11.2019 11:13
***VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VAKFN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKFN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800262
BIST
14:25105.820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -768,26
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.812
14:255,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:256,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:25269,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,76
|Açılış
|: 269,39
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.455.559
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.626.121
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.467.847
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|7.793.925
|% 14,67
|
|MRSHL
|44,90
|34.192.990
|% 13,04
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|IEYHO
|0,39
|35.335.122
|% -7,14
|
|OYLUM
|4,31
|4.843.016
|% -5,69
|
|AKENR
|0,90
|20.312.399
|% -5,26
|
|RYGYO
|2,38
|2.290.277
|% -5,18
|
|THYAO
|13,59
|1.421.607.439
|% -0,37
|
|GARAN
|9,98
|361.252.748
|% -1,38
|
|KRDMD
|2,40
|352.702.441
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.398.130
|% -0,27
|
|ASELS
|19,10
|248.188.537
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,40
|352.702.441
|% 1,27
|
|THYAO
|13,59
|1.421.607.439
|% -0,37
|
|IEYHO
|0,39
|35.335.122
|% -7,14
|
|PETKM
|3,70
|273.398.130
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.611.076
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3777
|7,4147
|% 0,89
|
|Frank
|5,7361
|5,7706
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5275
|1,5352
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-3,92
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,38
|
|Yarım
|860
|882
|0,18
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,36
|62,36
|-0,01
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