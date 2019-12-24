VAKFN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|FONET
|8,21
|87.257.014
|% 16,12
|ISBTR
|25.300,00
|783.701
|% 15,00
|QNBFL
|97,05
|2.332.147
|% 14,99
|SEKFK
|5,24
|5.856.351
|% 14,91
|MNDRS
|1,41
|107.917.070
|% 13,71
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6789
|7,7174
|% 0,02
|Frank
|6,0345
|6,0709
|% -0,03
|Riyal
|1,5806
|1,5885
|% -0,04
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.490
|1.491
|4,72
|Altın Gr.
|285
|285
|0,88
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|0,00
|Tam
|1.880
|1.927
|9,85
|Yarım
|909
|932
|4,76
|Çeyrek
|456
|466
|2,39
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,61
|0,16
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,36
|0,03
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|0,36
Seans Raporu
- 17:13XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1082, 11 artarak (% 1.01 ) 107, 769
- 17:13 Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEMSA, BALAT, EGCYH, ISBTR, SEKFK, QNBFL, EGCYO
- 17:13 ESCOM, AYCES, IEYHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:13 ISBIR, UZERB, DZGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:13AYCES Yüzde 6.88 oranında artışla 9.79 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 427 adet işlem