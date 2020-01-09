***VAKFN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.01.2020 13:51
***VAKFN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VAKFN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetler tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810372
BIST
15:59116.887
En Yüksek
|Değişim
|: 3,55%
|| 4.011,10
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.170
En Düşük
115.236
15:595,8811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0337
|Açılış
|: 5,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
15:596,5388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0362
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
15:59293,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -3,07
|Açılış
|: 293,95
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,12
|80.909.542
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,78
|82.355.001
|% 17,44
|
|ODAS
|2,51
|729.800.737
|% 16,74
|
|CELHA
|7,33
|19.036.379
|% 15,62
|
|SRVGY
|11,36
|4.611.950
|% 14,98
|
|ATAGY
|4,54
|8.778.218
|% -5,42
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|SANFM
|5,88
|6.088.167
|% -5,16
|
|MTRYO
|5,81
|18.331
|% -3,17
|
|IHGZT
|5,00
|87.387
|% -2,91
|
|THYAO
|14,12
|1.790.831.115
|% 4,59
|
|ODAS
|2,51
|729.800.737
|% 16,74
|
|GARAN
|11,88
|530.381.586
|% 7,03
|
|PETKM
|3,83
|527.601.262
|% 3,51
|
|EKGYO
|1,45
|508.690.247
|% 4,32
|
|EKGYO
|1,45
|508.690.247
|% 4,32
|
|ODAS
|2,51
|729.800.737
|% 16,74
|
|ISGYO
|1,86
|404.378.899
|% 6,29
|
|ALBRK
|1,64
|299.299.635
|% 3,14
|
|KRDMD
|2,70
|424.682.721
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6428
|7,6811
|% -1,09
|
|Frank
|6,0212
|6,0574
|% -0,58
|
|Riyal
|1,5627
|1,5706
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.552
|-7,76
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|1.943
|1.973
|-58,00
|
|Tam
|1.940
|1.989
|-55,47
|
|Yarım
|938
|962
|-26,83
|
|Çeyrek
|470
|481
|-13,41
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,97
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|65,64
|65,64
|0,20
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:15XU100
Endeks 116, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 54 üstünde . İşlem hacmi 12, 120.00 milyon TL de
-
16:14ISGYO
Yüzde 6.86 oranında artışla 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 924, 678 adet işlem
-
16:12BFREN
Yüzde 7.10 oranında artışla 321.30 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 850 adet işlem
-
16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3776, 14 artarak (% 3.51 ) 111, 381
-
16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, BRKO, EGCEY, BALAT, EGCYO, ODAS