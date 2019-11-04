***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler109.000 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 205.138Yeni Bakiye109 0 0 353 16.595 -146 0 0 5.628 0 39.791 33.819 0 98 205.138Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -150 0 0 0 0 0 0 36.493 -29 36.314İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı31.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.000 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.819 -2.819 0 -28 -28Dönem Sonu Bakiyeler140.000 0 0 353 16.595 -296 0 0 5.628 0 42.610 0 36.493 41 241.424Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 4.958 0 42.610 40.055 0 30 247.159Yeni Bakiye140.000 0 0 353 16.595 -442 0 0 7.958 0 42.610 40.055 0 30 247.159Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 15.915 -28 16.017Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440 -5.433 0 0 7Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440 -5.443 0 0 7Dönem Sonu Bakiyeler7.958 0 48.050 -378 15.915 2 263.183Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ177.814 144.573 59.794 60.849FAKTORİNG GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ177.814 144.573 59.794 60.849Finansal Kiralama Gelirleri174.587 141.477 58.703 59.666Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar3.227 3.096 1.091 1.183FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-132.882 -115.484 -41.359 -50.247Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-124.299 -89.814 -39.974 -33.662Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-8 0 -1 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.513 -21.141 0 -14.471Verilen Ücret ve Komisyonlar-5.062 -4.529 -1.384 -2.114BRÜT KAR (ZARAR)44.932 29.089 18.435 10.602ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -19.548 -16.314 -6.790 -5.465Personel Giderleri-13.054 -10.871 -4.160 -3.725Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-470 -317 -157 -106Genel İşletme Giderleri-6.024 -5.126 -2.473 -1.634BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)25.384 12.775 11.645 5.137DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 20.452 76.061 3.276 34.482Bankalardan Alınan Faizler2.173 1.185 852 1.037Temettü Gelirleri0 109 0 0Kambiyo İşlemleri Karı6.977 51.212 -1.985 28.214Diğer11.302 23.555 4.409 5.231KARŞILIK GİDERLERİ6 -25.226 -41.398 -2.244 -25.576Özel Karşılıklar-25.226 -41.398 -2.244 -25.576DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)20 -63 -1.060 115 137Türev Finansal İşlemlerden Zarar0 -1.023 0 0Diğer-63 -37 115 137NET FAALİYET KARI (ZARARI)20.547 46.378 12.792 14.180BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)20.547 46.378 12.792 14.180SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)10 -4.660 -9.914 -1.673 -2.772Cari Vergi Karşılığı0 -13.336 0 -6.264Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-4.660 0 -1.673 70Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 3.422 0 3.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)15.887 36.464 11.119 11.408DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI15.887 36.464 11.119 11.408Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-28 -29 0 -8Ana Ortaklık Payları15.915 36.493 11.119 11.416Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-12.637 5.306Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri156.734 136.130Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-155.894 -116.875Alınan Temettüler0 109Alınan Ücret ve Komisyonlar3.227 3.096Elde Edilen Diğer Kazançlar5.993 -1.072Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar1.346 12.817Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-13.054 -10.871Diğer-10.989 -18.028Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim75.213 -142.206Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış108.520 -1.342.174Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-159 -2.079Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)188 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)6.978 1.150.891Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-40.314 51.156Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı62.576 -136.900YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller7,8,9 -3.089 -686Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller11 64Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.078 -622FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit3.513 207.900Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-161.816 -83.449Kiralamaya İlişkin Ödemeler-8 0Diğer3.227 0Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-155.084 124.451Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi12.286 74.816Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-83.300 61.745Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 163.105 112.060Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar4 79.805 173.805Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)15.887 36.464DİĞER KAPSAMLI GELİRLER130 -150Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar130 -150Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 162 -191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-32 41Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.017 36.314Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI4 19.715 60.099 79.814 2.705 160.400 163.105GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 10.517 0 10.517 10.517 0 10.517İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)6 479.585 2.090.362 2.569.947 507.004 2.081.837 2.588.841Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)6 458.147 2.027.032 2.485.179 491.995 2.021.677 2.513.672Finansal Kiralama Alacakları655.036 2.292.112 2.947.148 655.248 2.281.106 2.936.354Kazanılmamış Gelirler (-)-196.889 -265.080 -461.969 -163.253 -259.429 -422.682İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Takipteki Alacaklar6 36.671 152.954 189.625 27.004 129.143 156.147Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)6 -15.233 -89.624 -104.857 -11.995 -68.983 -80.978ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)7 22.131 0 22.131 20.543 0 20.543MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)8 851 0 851 523 0 523YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI10 7.664 0 7.664 12.346 0 12.346DİĞER AKTİFLER11 51.792 142.959 194.751 47.033 242.385 289.418ARA TOPLAM592.255 2.293.420 2.885.675 600.671 2.484.622 3.085.293SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 140 0 140 230 0 592.395 2.293.420 2.885.815 600.901 2.484.622 3.085.523YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 383.796 2.128.668 2.512.464 261.581 2.260.051 2.521.632FAKTORİNG BORÇLARI0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR13 79 109 188 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4.747Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.148 0 4.148 4.747 0 4.747CARİ VERGİ BORCU10 3.871 0 3.871 13.771 0 13.771ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 33.995 67.966 101.961 31.359 98.173 129.532ARA TOPLAM425.889 2.196.743 2.622.632 480.140 2.358.224 2.838.364SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR17 263.183 0 263.183 247.159 0 247.159Ödenmiş Sermaye175.000 0 175.000 140.000 0 140.000Sermaye Yedekleri353 0 353 353 0 353Diğer Sermaye Yedekleri353 0 353 353 0 353Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.283 0 16.283 16.153 0 16.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler7.958 0 7.958 7.958 0 7.958Kar Yedekleri48.050 0 48.050 42.610 0 42.610Yasal Yedekler10.006 0 10.006 7.984 0 7.984Olağanüstü Yedekler38.044 0 38.044 34.626 0 34.626Kar veya Zarar15.537 0 15.537 40.055 0 40.055Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-378 0 -378 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı15.915 0 15.915 40.055 0 40.055Kontrol Gücü Olmayan Paylar2 0 2 30 0 30YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI689.072 2.196.743 2.885.815 727.299 2.358.224 3.085.523Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ0 0 0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR24 5.614.345 19.012.489 24.626.834 5.446.023 18.294.684 23.740.707VERİLEN TEMİNATLAR0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER24 251.744 411.408 663.152 403.112 509.874 912.986Cayılamaz Taahhütler176.445 177.955 354.400 352.393 135.445 487.838Cayılabilir Taahhütler75.299 233.453 308.752 50.719 374.429 425.148Kiralama Taahhütleri75.299 233.453 308.752 50.719 374.429 425.148Finansal Kiralama Taahhütleri75.299 233.453 308.752 50.719 374.429 425.148Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0 0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0EMANET KIYMETLER1.336.418 4.067.085 5.403.503 895.951 2.934.630 3.830.581NAZIM HESAPLAR TOPLAMI7.202.507 23.490.982 30.693.489 6.745.086 21.739.188 28.484.274http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796440BIST