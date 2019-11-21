***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNicel değerlendirme kapsamında, sermaye ve ticaretin kontrol seviyesi, Dünya ekonomileriyle bütünleşme, hukukun üstünlüğü, fiyat kontrolü ve istikrar faktörlerinin entegre olarak Türkiye ekonomisi için belirlediği transfer ve parasal konvertibilite risklerinin (T&C riskleri) makro düzeyde ulaşmış olduğu yeni ve güncel bileşimlerinin ve ilişkili düzenlemelerin, firma bazında, ulusal ve global derecelendirme notları arasında istatistiki olarak yarattığı uyum ve bağlantılar, JCR Eurasia Rating tarafından metodolojik olarak gözden geçirilmiş ve bu kapsamda şirketimizin 21/03/2019 tarihli raporunda yer alan Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek, teyit edilen diğer notlarıyla birlikte aşağıda gösterilmiştirBu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.Uzun KısaUluslararası Yabancı Para BB BUluslararası Türk Parası BB BUluslararası Yabancı Para Görünüm Negatif NegatifUluslararası Türk Parası Görünüm Negatif NegatifUluslararası İhraç Notu - -Ulusal Not (Trk) A- A-1Ulusal Görünüm Stabil StabilUlusal İhraç Notu (Trk) A- A-1Destekleme Notu 1 -Ortaklardan Bağımsızlık Notu AB -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799929BIST