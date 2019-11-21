***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.11.2019 15:23
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nicel değerlendirme kapsamında, sermaye ve ticaretin kontrol seviyesi, Dünya ekonomileriyle bütünleşme, hukukun üstünlüğü, fiyat kontrolü ve istikrar faktörlerinin entegre olarak Türkiye ekonomisi için belirlediği transfer ve parasal konvertibilite risklerinin (T&C riskleri) makro düzeyde ulaşmış olduğu yeni ve güncel bileşimlerinin ve ilişkili düzenlemelerin, firma bazında, ulusal ve global derecelendirme notları arasında istatistiki olarak yarattığı uyum ve bağlantılar, JCR Eurasia Rating tarafından metodolojik olarak gözden geçirilmiş ve bu kapsamda şirketimizin 21/03/2019 tarihli raporunda yer alan Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek, teyit edilen diğer notlarıyla birlikte aşağıda gösterilmiştir
Bu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.
Uzun Kısa
Uluslararası Yabancı Para BB B
Uluslararası Türk Parası BB B
Uluslararası Yabancı Para Görünüm Negatif Negatif
Uluslararası Türk Parası Görünüm Negatif Negatif
Uluslararası İhraç Notu - -
Ulusal Not (Trk) A- A-1
Ulusal Görünüm Stabil Stabil
Ulusal İhraç Notu (Trk) A- A-1
Destekleme Notu 1 -
Ortaklardan Bağımsızlık Notu AB -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799929
BIST