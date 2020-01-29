***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.01.2020 16:36
***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 13.994.104,13 TRY 8,00
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815166
BIST
17:16119.885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 82,99
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
119.506
17:165,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0181
|Açılış
|: 5,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9470
|
5,9609
En Düşük
5,9367
17:166,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,5490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5410
|
6,5600
En Düşük
6,5379
17:16300,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,05
|Açılış
|: 300,84
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
301,25
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|8,25
|458.367.315
|% 19,91
|
|DESA
|5,49
|44.185.135
|% 19,87
|
|ULUSE
|36,60
|13.237.601
|% 15,46
|
|OYLUM
|6,39
|49.995.869
|% 12,30
|
|ASLAN
|45,16
|52.609.374
|% 10,90
|
|HUBVC
|33,00
|5.500.483
|% -17,75
|
|RYSAS
|7,58
|21.534.163
|% -17,70
|
|BURVA
|17,00
|187.892
|% -15,00
|
|TKNSA
|8,80
|51.098.499
|% -14,56
|
|ESCOM
|2,43
|3.032.280
|% -14,44
|
|THYAO
|14,15
|1.055.054.140
|% -0,14
|
|KRDMD
|2,84
|735.787.429
|% -1,73
|
|ISFIN
|4,41
|591.632.849
|% 1,15
|
|PETKM
|4,05
|519.777.442
|% -0,98
|
|ODAS
|2,09
|475.511.871
|% 7,18
|
|KRDMD
|2,84
|735.787.429
|% -1,73
|
|ODAS
|2,09
|475.511.871
|% 7,18
|
|KRSTL
|2,19
|468.522.200
|% 3,30
|
|ISGYO
|1,88
|344.323.122
|% 1,62
|
|ISFIN
|4,41
|591.632.849
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7206
|7,7593
|% 0,11
|
|Frank
|6,0798
|6,1164
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5835
|1,5914
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.570
|0,43
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,09
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.022
|-3,00
|
|Tam
|1.982
|2.032
|-3,46
|
|Yarım
|958
|983
|-1,67
|
|Çeyrek
|481
|491
|-0,84
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,01
|
|B. Petrol
|59,41
|59,41
|0,60
|
Seans Raporu
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17:29XU100
Endeks 119, 867 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 9, 178.00 milyon TL de
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17:29ODAS
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17:26YYAPI
Yüzde 4.11 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 951, 671 adet işlem
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17:25GUBRF
Yüzde 9.51 oranında artışla 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 486, 430 adet işlem
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17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 01 artarak (% 0.02 ) 113, 459