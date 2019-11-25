***VAKFN* *VKFYO* *TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.11.2019 18:26
***VAKFN******VKFYO******TSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TSGYO, VAKFN, VKFYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında TSGYO.E, VAKFN.E ve VKFYO.E payları 26/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 10/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800365
BIST
18:05105.382
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.205,94
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.222
18:055,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0309
|Açılış
|: 5,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7539
En Düşük
5,7003
18:056,3270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0273
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
18:05269,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,48
|Açılış
|: 269,11
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.749.575
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|59.267.269
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.782.246
|% 14,71
|
|OZBAL
|1,72
|9.764.665
|% 14,67
|
|TSPOR
|1,84
|161.314.859
|% 14,29
|
|VKGYO
|2,17
|119.071.945
|% -7,26
|
|IHYAY
|0,90
|41.824.779
|% -7,22
|
|RYGYO
|2,35
|3.296.374
|% -6,37
|
|DYOBY
|4,20
|13.515.765
|% -5,83
|
|AKFGY
|2,87
|2.493.984
|% -5,59
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|GARAN
|9,93
|579.960.765
|% -1,88
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|ASELS
|18,72
|429.895.266
|% -2,80
|
|KRDMD
|2,40
|522.057.358
|% 1,27
|
|THYAO
|13,44
|2.220.216.269
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,46
|206.569.968
|% 0,00
|
|PETKM
|3,66
|432.375.690
|% -1,35
|
|IEYHO
|0,41
|42.076.974
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3850
|7,4221
|% 0,99
|
|Frank
|5,7299
|5,7644
|% 0,42
|
|Riyal
|1,5262
|1,5338
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.458
|-4,65
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,66
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-1,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|0,16
|
|Yarım
|860
|882
|0,08
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,04
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|-0,07
|
Seans Raporu
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17:59IHYAY
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 825, 038 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1426, 8 kaybederek (% -1.09 ) 129, 920
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17:58XU100
Endeks 105, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 9, 748.00 milyon TL de
-
17:58DYOBY
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 958, 055 adet işlem
-
17:56IHYAY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 780, 811 adet işlem