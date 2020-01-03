VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









lilik Yatırım Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/11/2019 tarih ve E.14112 sayılı izni doğrultusunda, 23/12/2019 tarihi itibariyle, Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ile birleşmiştir.Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)VAKIF YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş. 330.210,34 % 0,000012 % 0,001343 % 111,973631http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807411BIST