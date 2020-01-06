VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.472,1 % 0,00113556Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri328,29 % 0,00008336Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00029964Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri534,51 % 0,00013572Fon Yönetim Ücreti72.081,12 % 0,01830286Hisse Senedi Komisyonu208,26 % 0,00005288Tahvil Bono Komisyonu161,83 % 0,00004109Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.247,62 % 0,0003168TOPLAM GİDERLER80.213,77 % 0,02036791DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.938.243,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807886BIST