VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.642,45 % 0,00000893Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000059Bağımsız Denetim Ücreti5.985,98 % 0,00001468Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.811,59 % 0,00015405Fon Yönetim Ücreti7.585.989,64 % 0,01860494Hisse Senedi Komisyonu127.535,02 % 0,00031278Tahvil Bono Komisyonu7.475,88 % 0,00001833Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.875,96 % 0,0001444TOPLAM GİDERLER7.852.558,36 % 0,01925871DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ407.740.546,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807887BIST