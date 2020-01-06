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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.01.2020 17:19
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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Açıklama

Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/11/2019 tarih ve E.14112 sayılı izni doğrultusunda, 23/12/2019 tarihi itibariyle, Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ile birleşmiştir.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.092,08 % 0,00001258
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
241,84 % 0,00000098
Bağımsız Denetim Ücreti
2.950 % 0,00001201
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
58.528,58 % 0,00023818
Fon Yönetim Ücreti
2.407.639,55 % 0,00979789
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.173,36 % 0,00002105
Gecelik Ters Repo Komisyonu
164.270,748 % 0,0006685
Vadeli Ters Repo Komisyonu
155.713,4905 % 0,00063368
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.052,7415 % 0,00002056
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
38.998,29 % 0,0001587
TOPLAM GİDERLER
2.841.660,68 % 0,01156414
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
245.730.487,34



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807888


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ALGYO 96,40 271.312.144 % 13,55  
DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
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Sterlin 7,8343 7,8736 % 0,60  
Frank 6,1393 6,1763 % 0,31  
Riyal 1,5870 1,5949 % -0,04  
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Altın Gr. 300 300 2,54  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,06 18,10 0,06  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,01  
B. Petrol 69,06 69,06 0,46  
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