VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/11/2019 tarih ve E.14112 sayılı izni doğrultusunda, 23/12/2019 tarihi itibariyle, Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ile birleşmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.092,08 % 0,00001258Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000098Bağımsız Denetim Ücreti2.950 % 0,00001201Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.528,58 % 0,00023818Fon Yönetim Ücreti2.407.639,55 % 0,00979789Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.173,36 % 0,00002105Gecelik Ters Repo Komisyonu164.270,748 % 0,0006685Vadeli Ters Repo Komisyonu155.713,4905 % 0,00063368Borsa Para Piyasası Komisyonu5.052,7415 % 0,00002056Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.998,29 % 0,0001587TOPLAM GİDERLER2.841.660,68 % 0,01156414DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ245.730.487,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807888BIST