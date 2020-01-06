VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.920,65 % 0,00001481Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000123Bağımsız Denetim Ücreti2.173,34 % 0,00001102Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.079,41 % 0,00019816Fon Yönetim Ücreti3.962.648,72 % 0,02009309Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu588,