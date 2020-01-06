VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.342,85 % 0,00001739Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,0000018Bağımsız Denetim Ücreti2.173,34 % 0,00001613Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.359,64 % 0,0001066Fon Yönetim Ücreti1.348.905,98 % 0,01001377Hisse Senedi Komisyonu744,72 % 0,00000553Tahvil Bono Komisyonu4.752,62 % 0,00003528Gecelik Ters Repo Komisyonu9.479,7635 % 0,00007037Vadeli Ters Repo Komisyonu8.413,2715 % 0,00006246Borsa Para Piyasası Komisyonu284,765 % 0,00000211Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.269,29 % 0,0001579TOPLAM GİDERLER1.412.968,08 % 0,01048934DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.705.139,32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807889BIST